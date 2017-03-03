Армения применит весь свой арсенал для защиты безопасности народа Арцаха: Серж Саргсян

Президент Серж Саргсян 2 марта в связи с Днем дипломата посетил Министерство иностранных дел и провел встречу с участниками собрания руководителей центрального аппарата МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РА.

Президент Республики еще раз поздравил всех участников встречи с профессиональным праздником, затем в своем выступлении обстоятельно коснулся пройденного Арменией со времени обретения независимости пути, имеющихся во внешней политике достижений, преодоленных препятствий, приоритетов и вызовов внешней политики. Президент Республики также по ряду направлений дал поручения дипломатам относительно должного представления Армении в странах их пребывания и международных организациях, коснулся тех задач, которые сегодня поставлены перед дипломатами, дал соответствующие указания.

“Некоторые думают, что дипломаты имеют много привилегий. Дипломатическая служба, сколь привилегирована, столь же, возможно, в разы более ответственная служба, а привилегии установлены не для наслаждения, а для того, чтобы эффективно защищать интересы своей страны. Ваша миссия – достойным образом представлять миру Армению, как открытую для диалога, миролюбивую и демократическую страну, которая строит современную жизнеспособную политическую и экономическую систему”, – сказал Президент Серж Саргсян.

Президент Республики говорил также о нюансах дипломатической работы, отметив, что эта работа часто осуществляется за закрытыми дверями, однако даже самые тайные переговоры имеют публичные проявления, результаты и последствия. “Соблюдая вытекающую из характера этой работы секретность, дипломатия Армении в то же время должна быть понятной для нашей общественности. Логику предпринимаемых действий необходимо последовательно представлять общественности, не уклоняясь от звучащей критики. Ваше слово, ваш мессидж должен быть уверенным, должен быть понятен и таким образом внушит уверенность также общественности”, – сказал Президент.

Серж Саргсян в своей речи коснулся также задач, поставленных перед дипломатической службой РА за рубежом и на различных международных площадках и деструктивной политики Азербайджана, противодействия шагам по созданию напряженности в регионе.

“Ереван и Степанакерт не хотят войны, между тем, в Баку давно на самом высоком уровне постоянно говорят о войне, увеличивают напряженность на линии соприкосновения, героизируют тех солдат, чьи так называемые “подвиги” считаются военными преступлениями. Если Азербайджан будет продолжать в том же духе и доведет ситуацию до войны, то для обеспечения безопасности народа Арцаха, мы ни на секунду не остановимся, чтобы применить все имеющиеся в нашем арсенале возможности. Сегодня главным фактором сдерживания широкомасштабной войны в регионе является армянский солдат, который крепко стоит и четко знает, за что борется и какую задачу решает.

Подчеркнув, что за прошедшую четверть века Армении удалось сформировать довольно насыщенную и позитивную повестку внешней политики, Президент Республики отметил, что наша страна свой опыт и усилия вкладывает во имя озвучивания имеющих общечеловеческое значение вопросов и вносит свой вклад в дело их решения со стороны международного сообщества.

“Как переживший геноцид народ, мы должны всегда находиться на передовой линии международной борьбы за предотвращение преступлений, совершаемых против человечества. Благодаря вашим последовательным шагам, в 2015 году в Совете ООН по правам человека единогласно была принята представленная Арменией резолюция относительно предотвращения геноцида, а на 69-ой сессии Генеральной ассамблеи 9-ое декабря провозглашено Днем памяти жертв преступления геноцида. В этом направлении приложены громадные усилия, особенно, в рамках мероприятий, посвященных 100-летней годовщине Геноцида армян”.

Считая одним из важных достижений внешней политики Армении решение о проведении в Армении в 2018 году саммита международной организации Франкофонии, Президент Республики оценил это как результат инициативной дипломатии, а также проявление со стороны более чем восьмидесяти государств доверия и солидарности с нашей страной.

“Уверен, что при координации со стороны государственной комиссии и ваших усилиях, вы сделаете все возможное, чтобы принять это мероприятие на самом высоком уровне и обеспечить этому звучание. Этот саммит будет одним из самых представительных мероприятий, принимаемых со времени независимости Армении. Он также будет способствовать повышению авторитета и большей осведомленности о культуре нашей страны. Он предоставит замечательную возможность, чтобы наладить более тесные партнерские связи со многими государствами, в которых мы не представлены”, – сказал Президент Саргсян.

Отметив, что в прошлом году были предприняты шаги, направленные на то, чтобы одно из главных направлений внешней политики Армении – экономическую дипломатию, поставить на институциональные основы, Серж Саргсян счел задачей дипломатов РА еще более активизировать усилия в направлении представления за рубежом инвестиционной привлекательности и сравнительных преимуществ Армении, предоставления соответствующим деловым кругам информации относительно возможных бизнес проектов, выявления новых рынков для товаров и услуг, произведенных в Армении.

Президент подчеркнул также должное представление за рубежом туристических возможностей Армении, отметив, что ожидает активной работы в этом направлении. “В последний период нами либерализован или ощутимо упрощен визовый режим с некоторыми странами. Это должно оказать позитивное воздействие на развитие этой сферы. Ожидаю от послов конкретной и измеримой работы. Хочу также добавить, что мы выделили специальную штатную единицу, уточнили обязанности заместителя министра в этом направлении и ожидаем, что, прежде всего, будут утверждены определенные критерии экономической активности для послов и затем, хотя бы, каждый год мы будем подводить итоги, увидим, что конкретно произошло и какие результаты имеем в этом направлении”,- сказал Президент Республики.

В конце выступления Президент еще раз подчеркнул, что, в конце концов, в центре постоянного внимания всех участников встречи должен быть гражданин Армении. “В предоставленном гражданину Республики Армения паспорте написано, что попечителем носителя паспорта является Республика Армения, и за рубежом гражданин Армении должен чувствовать, что за этими словами стоит его государство, со всеми его услугами и возможностями. И одной из ваших приоритетных задач является также сохранение за рубежом самобытности и культурного наследия нашего народа, поддержка инициатив, направленных на укрепление связей родина-диаспора.

Вообще, мы должны укреплять в себе культуру сплоченной работы, и способствовать решению поставленных перед каждым из нас задач, потому что на благоустройство Армении должны быть направлены усилия всех нас по очень простой причине: Армения – наша Родина. У нас нет другой Родины, и эту Родину наследуют наши будущие поколения. Другой формулы вечного существования не существует. Кто эту формулу не понимает, тот остается за бортом истории”, – подчеркнул Президент Серж Саргсян.

Пресс-служба Президента Армении