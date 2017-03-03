Серж Саргсян принял делегацию компании «Philip Morris International Management SА”

Президент Серж Саргсян 2 марта принял делегацию, возглавляемую президентом по Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке компании “Philip Morris International Management SA” и “Philip Morris International Duty Free” Драго Азиновичем.

Президент Республики приветствовал представителей всемирно известной компании, прибывших в Армению с деловым предложением и отметил, что основание компанией “Philip Morris International Management SA” в нашей стране центра исследований и разработок (R&D) получить поддержку также со стороны технологических центров Армении, в том числе, со стороны Гюмрийского технологического центра. Это также положительно будет воспринято обществом, поскольку армянский народ всегда был внимателен к инновациям, стараясь привести передовую мысль в Армению и локализовать здесь. Президент Саргсян подчеркнул, что сейчас более чем когда-либо исследования и разработки, также как наука и технологии, имеют решающую роль для прогресса и развития нашей страны, и развите технологической сферы всегда находится в центре внимания Правительства РА. Президент РА отметил, что Правительство РА имеет большой опыт работы с транснациональными организациями технологической сферы, от “Microsoft” до “National Instruments” имеют в Армении центры, которые с успехом осуществляют здесь свою деятельность.

Драго Азинович выразил благодарность Президенту за приём и представил достижения последних лет возглавляемой им компании, сделанные в направлении развития компании инвестиции и инновационные программы, нацеленные на представление такой продукции, которая снижает вред от курения. “Я рад, что в Армении также придаётся большое внимание развитию технологий и людей. Поощряя развитие человеческих талантов и развитие технологий, вы создаёте возможность для развития вашей страны и таким образом способствуете её включению в будущем в ряд передовых стран мира. Мы очень рады этому подходу и готовности к сотрудничеству”, – сказал Драго Азинович и подчеркнул, что компания “Philip Morris International Management SA” будет последовательной в деле реализации обязательств, принятых по подписанному сегодня рамочному меморандуму о взаимопонимании.

Пресс-служба Президента Армении