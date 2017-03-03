Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:32 | Март 3 2017

Сирия: армия Асада вновь отбила Пальмиру у ИГИЛ

Сирия: армия Асада вновь отбила Пальмиру у ИГИЛ

Голос Америки. Во вторник сирийские военные сообщили о том, что во второй раз в течение года освободили Пальмиру от боевиков «Исламского государства».

В заявлении сирийской армии говорится, что сирийские власти контролируют весь город. Повторное освобождение Пальмиры стало возможным благодаря военной поддержке России.

Боевики ИГИЛ стали покидать город в воскресенье, и ко вторнику правительственные войска продвинулись к окраинам Пальмиры.

По сообщениям российских СМИ, в четверг утром представитель Кремля заявил, что министр обороны Сергей Шойгу уведомил президента Владимира Путина об успехах вооруженных сил, однако подробности о масштабе поддержки российских ВВС сирийской армии предоставлены не были.

Сирийские военные освобождают Пальмиру во второй раз, после того, как контроль над городом несколько раз переходил к боевикам. Ранее, сирийское правительство освободило город от ИГИЛ в марте прошлого года, однако в декабре «Исламское государство» снова захватило Пальмиру.

До начала гражданской войны в Сирии в 2011 году город был популярной туристической достопримечательностью. Ежегодно туда приезжали десятки тысяч туристов.

Фото – Голос Америки

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Рубрики: Военные, Международные
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