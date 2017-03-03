Министр транспорта: «На паромы мы получили большие скидки» – видео

На днях во время официального визита в Грузию премьер-министра Армении Карена Карапетяна обсуждался также вопрос об альтернативных Верхнему Ларсу путях.

Вчера, во время брифинга после заседания правительства министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян в беседе с журналистами не уточнил, о каком альтернативном пути велись переговоры с грузинскими коллегами. Министр сказал, что пока что конкретных результатов нет: «Как заявил премьер-министр, ждем, альтернатива будет. Но альтернатива не касается только Абхазской железной дороги или дороги через Осетию, альтернатива планируется в разных направлениях».

Как отметил Ваан Мартиросян, альтернативой Ларсу является также паромное сообщение в порту Поти. На замечание журналистов, что паром есть и сейчас, и это, как считают предприниматели, дорогое удовольствие, министр уточнил: «Уже осуществляются 3 раза в месяц паромные перевозки, и армянская сторона получила большие скидки».

По итогам переговоров с грузинской стороной, согласно Ваану Мартиросяну, достигнута договоренность, что стоимость паромных перевозок для наших грузов должна быть еще снижена: «Вокруг вопроса переговоры с российской и грузинской сторонами пока в частном порядке вела компания «Южно-Кавказские железные дороги», есть результаты. А власти Грузии могут оказать содействие, чтобы мы получили некоторые скидки».