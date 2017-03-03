Серж Саргсян посетил Всеармянский фонд «Айастан» в связи с 25-летием его основания

Председатель совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”, Президент РА Серж Саргсян 3 марта в связи с 25-летием создания Всеармянского фонда “Айастан” посетил офис фонда. Президент Республики обошел помещения фонда, ознакомился с условиями деятельности подразделений, выполняемой ими работой, побеседовал с сотрудниками. Президент Республики затем встретился с руководящим составом фонда. Президент поздравил с 25-летием деятельности Всеармянского фонда “Айастан”, сказал о полном вызовов пути, пройденном фондом со дня основания вместе с нашим государством и народом, и о миссии фонда, которая заключается в том, чтобы помогать Армении и Арцаху преодолеть проблемы, сложности, стоять рядом с армянами. “За эти годы Фонд смог своей деятельностью решать проблемы, начиная от восстановления наших разрушенных сел до ликвидации последствий землетрясения, строительства дорог между нашими двумя армянскими государствами, школ, детских садов”, – сказал Президент, подчеркнув, что объединенными усилиями всего армянства, также как при помощи индивидуальных благотворителей, в течение этих лет фонд был верен своей миссии.

Президент Республики особо подчеркнул работу Совета попечителей Фонда, который, по его словам, является своеобразным, связующим руководство Армении и Арцаха, предстоятелей армянских церквей, основные армянские благотворительные организации и представителей местных структур, механизмом, который определяет направления деятельности фонда и добивается реализации всех утвержденных программ.

“Похвально, что Фонд всегда работал прозрачно, и во время каждого заседания специально созданная контрольно-ревизионная комиссия всегда оценивала деятельность фонда.

Несомненно, движущей силой фонда являются наши местные структуры и люди, которые, просто, используя личное время, возможности смогли создать и сегодня создают ту основу, которая дает возможность фонду осуществлять свою деятельность. Думаю, в первую очередь именно благодаря им фонд обрел доверие. Наверное, мало есть фондов, у которых есть столько дарителей: 700 тысяч дарителей, а это значит, доверие 700 тысяч людей.

Я глубоко уверен, что фонд должен продолжать свою деятельность, являясь одной из важнейших наших всеармянских структур. Мы как государство, какой бы путь уже ни прошли, все равно, еще встречаем множество вызовов. Есть такие вызовы, противостоять которым можно только при активной деятельности фонда “Айастан”.

Еще раз поздравляю и выражаю благодарность вам за вашу работу. Действительно, радостно, что в фонде есть люди – и дарители, и представители местных структур, и сами члены совета попечителей, которые изначально были и сейчас также остаются верными друзьями фонда”, – сказал Президент Серж Саргсян.

Пресс-служба Президента Армении