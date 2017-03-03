Посол США: «Призываем народ Армении активно участвовать в предвыборной кампании и не упустить возможность в созидании будущего»

Сегодня в офисе партии «Свободные демократы» председатель партии Хачатур Кокобелян принял гостя – посла США в Армении Ричарда Миллса. Во встрече участвовали заместитель главы отдела политики и экономики посольства Рубен Арутюнян, эксперт посольства по политическим вопросам Лилит Оганян, заместитель председателя партии «Свободные демократы» Анжела Хачатрян, член правления Нарек Айвазян, пресс-секретарь партии Сона Минасян. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся предстоящих 2 апреля парламентских выборов, а также предвыборная программа партии «Свободные демократы», основные послания к избирателям, политические и организационные вопросы, связанные с предвыборной кампанией. Обе стороны отметили важность проведения парламентских выборов в соответствии с демократическими критериями, что имеет жизненное значение для граждан Армении, дальнейшего прогресса и рейтинга Республики Армения.

Посол Ричард Миллс отметил, что посольство считает важным обеспечение свободных и прозрачных выборов: «Накануне парламентских выборов 2 апреля я рад продолжить ряд встреч с партиями и политическими блоками. Нашей целью всегда была помощь армянским партиям стать участником таких избирательных процессов, которые обеспечивают возможность существенных политических дебатов и хорошо информированного политического выбора для армянских избирателей. Мы призываем народ Армении активно принять участие в предвыборной кампании и не упустить эту возможность в созидании собственного будущего».

Пресс-служба партии «Свободные демократы»