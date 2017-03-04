Интерпол отвергает дезинформацию Азербайджана: сообщение Полиции Армении

Центральное национальное бюро Интерпола Азербайджана 1-го марта распространило циркуляр, адресованный странам-участницам Интерпола, об объявлении в международный розыск группы зарубежных и армянских научных сотрудников, осуществивших в 2016 году археологические раскопки на территории НКР.

Розыск был объявлен согласно ст. 116.0.8-3 УК Азербайджана (нарушение международных гуманитарных норм во время конфликта), ст. 165.2.2 (нарушение авторских или сопутствуюших прав), ст. 183.2.1 (разграбление ценностей, имеющих особое значение), ст. 183.2.2, 281.2 (публичные призывы, направленные против государства), и 318.02 (незаконное пересечение границы Республики Азербайджан).

Сразу по получении циркуляра, из Центрального национального бюро Интерпола Армении в Генеральный секретариат Интерпола были представлены необходимые обоснования и разъяснения о том, что азербайджанская сторона в очередной раз пытается втянуть Интерпол в область политических вопросов, что, однозначно, противоречит ст.3 Устава организации (а именно, Организации строго запрещено осуществлять деятельность или вмешиваться в политические, военные, религиозные, расовые вопросы или дела) и угрожает авторитету Интерпола и его доброй репутации.

Генеральный секретариат Интерпола, в свою очередь, получив сообщение, полученное из полиции Армении, немедленно откликнулся, и в тот же день обратился с соответствующим циркуляром к странам-участницам Интерпола, и сообщил, что информация по отношению к этим лицам противоречит ст.3 Устава организации, и международный розыск в отношении указанных лиц не может быть осуществлен.

Полиция Армении