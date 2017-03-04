Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:07 | Март 4 2017

Талышский активист Шахин Мирзоев комментирует причины напряженности на линии соприкосновения

Талышский активист Шахин Мирзоев комментирует причины напряженности на линии соприкосновения

Азербайджанские власти делают все возможное, чтобы талыши отказались от своего языка и культуры. Об этом вчера в Офисе Защитника прав человека Армении во время обсуждений по теме «Ксенофобия и его последствия с точки зрения прав человека» заявил бежавший из Азербайджана в Армению активист талышского национального движения Шахин Мирзоев.

«Азербайджанские власти заставили многих талышей отказаться от своей национальной принадлежности, и даже слово талыш запрещено законом. Любую организацию, если в ее названии содержится слово «талыш», ее не регистрируют. Учебники запрещены, телевидение запрещено. Запреты действуют даже в отношении самого элементарного словаря. Авторы недавно опубликованного словаря были арестованы, а сам словарь распространять запретили», – рассказал Шахин Мирзоев, говоря о  попрании прав талышского народа. Он также отметил, что в последние годы талышские села опустошаются именно из-за действий азербайджанских властей.

Комментируя возросшую напряженность линии армяно-азербайджанского соприкосновения, г-н Мирзоев указал, что Азербайджан, обостряя ситуацию, пытается отвлечь внимание общественности от внутренних проблем: «Всем известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первым вице-президентом свою жену, а сына – заместителем министра внутренних дел. Эти назначения стали серьезной причиной для недовольства среди общественности. Таким образом, режим Алиева обостряет обстановку на границе, чтобы отвлечь внимание общественности».

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Рубрики: Международные
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