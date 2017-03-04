Талышский активист Шахин Мирзоев комментирует причины напряженности на линии соприкосновения

Азербайджанские власти делают все возможное, чтобы талыши отказались от своего языка и культуры. Об этом вчера в Офисе Защитника прав человека Армении во время обсуждений по теме «Ксенофобия и его последствия с точки зрения прав человека» заявил бежавший из Азербайджана в Армению активист талышского национального движения Шахин Мирзоев.
«Азербайджанские власти заставили многих талышей отказаться от своей национальной принадлежности, и даже слово талыш запрещено законом. Любую организацию, если в ее названии содержится слово «талыш», ее не регистрируют. Учебники запрещены, телевидение запрещено. Запреты действуют даже в отношении самого элементарного словаря. Авторы недавно опубликованного словаря были арестованы, а сам словарь распространять запретили», – рассказал Шахин Мирзоев, говоря о попрании прав талышского народа. Он также отметил, что в последние годы талышские села опустошаются именно из-за действий азербайджанских властей.
Комментируя возросшую напряженность линии армяно-азербайджанского соприкосновения, г-н Мирзоев указал, что Азербайджан, обостряя ситуацию, пытается отвлечь внимание общественности от внутренних проблем: «Всем известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил первым вице-президентом свою жену, а сына – заместителем министра внутренних дел. Эти назначения стали серьезной причиной для недовольства среди общественности. Таким образом, режим Алиева обостряет обстановку на границе, чтобы отвлечь внимание общественности».