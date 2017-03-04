Талышский активист Шахин Мирзоев комментирует причины напряженности на линии соприкосновения

Азербайджанские власти делают все возможное, чтобы талыши отказались от своего языка и культуры. Об этом вчера в Офисе Защитника прав человека Армении во время обсуждений по теме «Ксенофобия и его последствия с точки зрения прав человека» заявил бежавший из Азербайджана в Армению активист талышского национального движения Шахин Мирзоев.

«Азербайджанские власти заставили многих талышей отказаться от своей национальной принадлежности, и даже слово талыш запрещено законом. Любую организацию, если в ее названии содержится слово «талыш», ее не регистрируют. Учебники запрещены, телевидение запрещено. Запреты действуют даже в отношении самого элементарного словаря. Авторы недавно опубликованного словаря были арестованы, а сам словарь распространять запретили», – рассказал Шахин Мирзоев, говоря о попрании прав талышского народа. Он также отметил, что в последние годы талышские села опустошаются именно из-за действий азербайджанских властей.