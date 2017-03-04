Режиму Алиева «абсолютно не понятна» позиция Кыргызстана: Баку обвиняет Бишкек в «поддержке Армении»

Радио Азатутюн. Позиция Кыргызстана, не присоединившегося к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде, «абсолютно непонятна». Об этом заявил вчера официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев,

«В итоговом заявлении выражается беспокойство тем, что существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности армяно-азербайджанский конфликт препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональным связям и сотрудничеству в более широком формате», – согласно Trend, сказал Гаджиев, пояснив, что в документе также нашел свое отражение фактор «внешней оккупации» и говорится о том, что существующие конфликты должны быть урегулированы на основе норм и принципов международного права, в частности «территориальной целостности и суверенитета стран».

Однако Кыргызстан на заседании глав МИД стран-членов в рамках саммита ECO не присоединился к политическим пунктам итогового заявления.

«Подобная позиция Кыргызстана вызывает серьезный вопрос о том, на чью мельницу она льет воду», – подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Фото – Радио Азатутюн