Серж Саргсян принял прибывшего в Армению с официальным визитом председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина

Президент Серж Саргсян 3 марта принял прибывшего с официальным визитом в Армению Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина.

Приветствуя гостя в нашей стране и отметив, что это первая встреча после избрания Вячеслава Володина Председателем Государственной Думы, Президент Республики поздравил гостя и пожелал ему успехов. Серж Саргсян выразил уверенность, что обладающий большим опытом государственной деятельности Вячеслав Володин внесет свой значительный вклад в дело развития армяно-российских отношений, а нынешний визит в Армению придаст этим отношениям новый импульс.

Подчеркнув, что ровно через месяц, 3 апреля, будет отмечаться 25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, Президент Саргсян счел каждый праздник очень хорошим поводом для того, чтобы подводить итоги, выставлять оценки и намечать новые вехи для будущего двусторонних отношений.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ также с удовлетворением констатировал, что встречи с парламентариями Армении в рамках визита проходят в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами – стратегическими партнерами. Отметив, что межгосударственные отношения динамично развиваются, и есть много тем для обсуждения, обобщения, Председатель Государственной Думы подчеркнул, что члены парламентов двух стран планируют расширять круг отношений и сотрудничества. С этой целью находящиеся в составе возглавляемой им делегации председатели комиссий Государственной Думы встретятся и познакомятся с армянскими коллегами, обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Председатель Государственной Думы подчеркнул важность работы, направленной на развитие двусторонних отношений также на региональном уровне.

Президент РА и Председатель Государственной Думы РФ в деле укрепления межгосударственных отношений обоюдно подчеркнули очень важную роль парламентской дипломатии и подчеркнули необходимость непрерывного укрепления межпарламентских связей.