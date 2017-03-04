Бессмысленно бороться против слова

Избранный президент США Дональд Трамп окончательно испортил отношения со средствами массовой информации. Во-первых, на брифинг его спикера не допустили корреспондентов «Нью-Йорк Таймс» и CNN. А затем президент США отказался посетить традиционный ужин для журналистов, аккредитованных в Белом доме. Это, прежде всего, говорит о том, что Трамп неопытный политик. Даже в Армении, где СМИ в сто раз менее влиятельны, только деятели уровня Мгера Тохмахского и «Шмайса» не понимают, что бороться с прессой бессмысленно. Куда уж там, в условиях намного более свободной Америки. С другой стороны, это является специфическим проявлением популизма Трампа – «вы все пишете ложь, вы все продажны». Такое может нравиться некоторым американцам. Но в далекой перспективе это ошибочный расчет, в войне с прессой он не будет иметь влиятельных сторонников и в конечном итоге будет вынужден отступить. Свободу слова победить невозможно.

Пятнадцать лет назад второй президент Армении Роберт Кочарян закрыл «А1+» и отомстил телекомпании, не находящейся под его контролем. Казалось бы, все переварилось и забылось. Но это не так, журналисты, даже те, кто на самом деле приветствовали данное решение Кочаряна, помнят об этом, и продолжают воспринимать его команду именно под этим углом зрения. И когда члены его команды говорят, что они до мозга костей и каждой клеточки крови являются демократами, это, мягко говоря, вызывает некоторые возражения. Выходит, что Кочарян в свое время удовлетворил свою страсть, но нанес огромный вред своей команде, которая помимо всех остальных обстоятельств и даже бесспорных достоинств, воспринимается знающими людьми как враг свободы слова.

Когда политик во время интервью или пресс-конференции возмущается, злится и пытается учить журналистов задавать «правильные» вопросы и писать «правильные» вещи, и кричит – «я знаю, чей вы выполняете заказ», это говорит о его неосмотрительности и недальновидности. Вновь отметим: возможно, что на таких пресс-конференциях присутствуют и средства информации, которые представляют интересы негодующего деятеля. Но все равно, они инстинктивно, подсознательно этот «сердитый» монолог будут воспринимать, как адресованное им оскорбление. Если, конечно, они журналисты, а не случайные люди.