«Азербайджан проигрывает Карабахскую партию»: «168 жам»

«В зоне Карабахского конфликта происходят тревожные бои, они будут происходить. Но угроза силового решения Карабахского конфликта минула. Азербайджан не осмелится в одиночку развязать войну, это однозначно. Если в прошлом году во время апрельской войны Турция объявила о своей солидарности с Азербайджаном, то в настоящий момент она ведет борьбу за свою территориальную целостность, поскольку, если у Азербайджана имеется Карабахский конфликт, то Турция сегодня сверхзанята курдским вопросом, а США продвигают сегодня на Ближнем Востоке план создания курдского государства. Понимаете, дипломатия потерпела фиаско», – отметил российский политолог Станислав Тарасов, говоря о событиях, ожидаемых в зоне Карабахского конфликта.

По его словам, сопредседатели Минской Группы ОБСЕ активно оказывают на Азербайджан давление. «Нынешняя реакция Азербайджана обусловлена тем обстоятельством, что сопредседатели выдвигают условия – выполнение Венских и Санкт-Петербургских договоренностей. Они не выполняются, поскольку Азербайджан очень сильно боится того, что ОБСЕ обвинит его в нарушении режима прекращения огня. Вы знаете, что тогда произойдет? Начнутся санкции, Азербайджан будет объявлен агрессором, будут применены международные санкции, Минская Группа ОБСЕ может принять в Совете безопасности ООН против агрессора резолюцию. Минская Группа запугивает сегодня Азербайджан таким сценарием», – сказал Тарасов, отметив, что по всем дипломатическим канонам, Азербайджан проигрывает Карабахскую партию.