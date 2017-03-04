«Виген Саргсян обязан ответить на этот вопрос»: Арам Саргсян – о керосине

«Если это заявление премьер-министра было порывом откровенности, то мы приветствуем его. На этот вопрос должен ответить Виген Саргсян, он обязан ответить, имело ли такое место, в каком объеме, о каком количестве техники идет речь? Фактически, техника (военная техника, – ред.) из-за этого не смогла выехать, и парни остались одни», – сказал сегодня в беседе с журналистами в объединенном штабе блока «Елк» председатель партии «Республика» Арам Саргсян, комментируя заявление премьер-министра Карена Карапетяна, сделанное им на днях по поводу керосина во время парламентского часа вопросов правительству. Напомним, что, по словам премьер-министра, во время четырехдневной апрельской войны военная техника не заводилась из-за некачественного топлива. Арам Саргсян считает, что главнокомандующий армией должен дать ответ на этот вопрос: «Если об этом говорит премьер-министр, почему тогда не говорит он?».

Арам Саргсян прокомментировал прозвучавшее мнение, что заявление премьер-министра было сделано с целью наказания Сейрана Оганяна: «Ответственным за это может быть любой человек, в том числе и импортер топлива, и тот, кто его разбавлял… Я вовсе не имею в виду Сейрана Оганяна. Если премьер-министр сделал неверное заявление с целью обвинить, то так нельзя.

По словам председателя партии «Просвещенная Армения», депутата НС РА Эдмона Марукяна, заявление премьер-министра можно считать сообщением о преступлении: «Следует провести расследование».