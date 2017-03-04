Хачатур Кокобелян: «Армения – это Европа, и точка!»

«Мы руководствовались идеологической платформой, руководствовались также b геополитическими подходами», – заявил 3 марта в Пресс-клубе «Айели» депутат парламента, председатель партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян. Он напомнил присутствующим, что он представил в Национальное собрание проект о прекращении членства Армении в ЕАЭС.

Хачатур Кокобелян отметил, что в списке «Свободных демократов» нет никого, кто не разделял бы эту позицию: «В нашем списке нет человека, который не был бы либералом. У нас все основано на чистокровной идеологии, и подходах, в частности, перспективах развития Армении, в чем роль Армении через десять лет, какие возможности мы видим в том направлении, о котором мы говорим очень четко, и здесь нет второго мнения».

По словам Хачатура Кокобеляна, единственная политическая сила, которая руководствуются ориентацией Армении на Евросоюз, это «Свободные демократы». Он подчеркнул, что их девиз – «Армения – Европа, и точка».

«Более того, мы считаем, что Армения полностью должна стать членом большой европейской семьи. Мы считаем, что для Армении Евразийский экономический союз дает не возможности, а серьезные вызовы, и доказательством этого является четырехдневная война. То есть, если говорим об армяно-российских отношениях, я всегда отмечаю – мы не против развития армяно-российских отношений, наоборот, мы считаем, что эти отношения в очень плохом состоянии, и даже есть необходимость в спасении этих отношений. Потому что нет более худшего положения в армяно-российских отношениях, чем то пресловутое заявление заместителя премьер-министра РФ Рогозина во время Четырехдневной апрельской войны, что Россия должна продолжать поставки оружия Азербайджану.