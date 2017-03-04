«При продаже ножей уточняйте, не является ли покупатель членом РПА?»: рекомендация Арама Саргсяна премьер-министру – видео

Председатель партии «Республика» (блок «Елк») Арам Саргсян, вслед за призывом депутата Никола Пашиняна к премьер-министру, повторяет: «Не ввозите в Армению ножи!» «Или же порекомендую премьер-министру отдать распоряжение, чтобы при продаже ножей уточняли, не является ли покупатель республиканцем? Если да, пусть не продают», – сказал вчера на встрече с журналистами в объединенном штабе блока «Елк» председатель входящей в блок «Елк» партии «Республика» Арам Саргсян, комментируя информацию о том, что разногласия между баллотирующимся по рейтинговому избирательному списку РПА кандидатом и другим кандидатом переросли в поножовщину.

Председатель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян со своей стороны так высказался об инциденте с поножовщиной: «Если они надеются на драки и поножовщину, то мне нечего сказать. Уверен, если выборы окажутся справедливыми, то невозможно, чтобы РПА составила в парламенте большинство».

По словам члена правления партии «Гражданский договор», депутата Никола Пашиняна, инцидент – это сигнал для общества, что РПА предвыборную борьбу возложила на плечи людей, способных устроить поножовщину.