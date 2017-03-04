Член «Наследия» призывает отдать голоса за «Елк», если не будут голосовать за «ОРО» – видео

«Мы однозначно ведем борьбу против Республиканской партии. Я буду рад видеть в парламенте Рштуни Мартиросяна (член правления «Наследия» и блока «Оганян-Раффи-Осканян»). Но я не представляю, что смогу обсуждать проект какого-то закона с Артаком САСа или другим республиканцем», – такое мнение высказал вчера в Пресс-клубе «Блиц-инфо» член блока «Просвещенная Армения» и член блока «Елк» Геворг Георгисян.

«Мы не то чтобы боремся с нынешними властями, но здесь идет гладиаторский бой. Мы соперничаем с блоком «Елк», представляя наши идеи избирателям», – сообщил в свою очередь Рштуни Мартиросян. Отметим, что Геворг Георгисян и Рштуни Мартиросян баллотируются во 2-м избирательном округе.

Р.Мартиросян отметил, что когда партия «Наследие» обсуждала вопрос о присоединении к одному из двух блоков, он на заседании правления проголосовал за присоединение к блоку «Елк»: «Моя партия приняла этот вариант, считаю, что это правильное решение. Если кто-то из избирателей не проголосует за блок Оганян-Раффи-Осканян, то я хотел бы, что он взял бюллетень блока «Елк».

Aravot.am поинтересовался у господина Мартиросяна, не сказался ли негативно на имидже «Наследия» уход из партии Заруи Постанджян и Анаит Бахшян, так как они положительно воспринимаются в обществе, Рштуни Мартиросян ответил так: «Я не думаю, что общество не будет доверять «Наследию».