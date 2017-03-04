Никол Пашинян: «Известные кандидаты от РПА говорят: это не выборы партии, вы выбираете меня» – видео

«Елк» тот редкий блок, который дошел до предвыборного этапа без потерь, сплетен и внутренних распрей. Наше сотрудничество на уровне команды стало более тесным», – подчеркнул вчера во время встречи с журналистами в новом объединенном штабе блока «Елк» председатель присоединившейся к блоку партии «Республика» Арам Саргсян. Он отметил, что с хорошим настроением готовятся к началу предвыборной кампании 5 марта: «В некоторых случаях нам звонят, говорят, что готовы подарить офис. К стеклу моей машины прикреплен логотип «Елк», полицейские относятся очень позитивно, улыбаются и желают удачи».

По словам члена правления партии «Гражданский договор», депутата парламента Никола Пашиняна, необходимо создать условия для понимания гражданами, что смена власти зависит от их выбора: «По имеющимся у нас сведениям, известные кандидаты РПА говорят, что это не выборы партии, а выбирают их… Тогда как мы должны донести до людей, что распределение сил в парламенте зависит от их голосов».

Коснувшись предвыборной программы блока, Пашинян рассказал, что они предложат репатриацию вместо эмиграции: нужно сформировать вторую парламентскую палату, состоящую из представителей Диаспоры, а руководителя общеармянского фонда «Айастан» должна назначать эта палата».

Напомним, что предвыборная программа блока «Елк» полностью будет представлена 5 марта. Представители «Елк» не сообщили подробностей, кто в новом парламенте будет кандидатом в премьер-министры от блока. Во всяком случае, по их словам, их трое – Арам Саргсян, Никол Пашинян, Эдмон Марукян. А кто именно – «придет время, будет ясно».