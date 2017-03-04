Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:17 | Март 4 2017

Недалеко от станции Севан железнодорожный состав столкнулся с легковым автомобилем: есть пострадавшие

Недалеко от станции Севан железнодорожный состав столкнулся с легковым автомобилем: есть пострадавшие

Вечером 3-го марта был получен сигнал, что недалеко от станции города Севан ЮКЖД Гегаркуникской области произошло ДТП – грузовой железнодорожный состав столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие и необходима помощь.

На место происшествия выехал один боевой расчет. Выяснилось, что на 87-м километре участка Зод-Севан ЮКЖД столкнулись автомобиль марки «Opel Astra G» с госномерами 09 LU 415 (личность водителя установить не удалось) и грузовой состав №1614.

До прибытия спасателей пассажир Н.В., 1950 г.р., местными силами был доставлен в медцентр г. Севан, где врачи оценили состояние его здоровья как тяжелое.

МЧС Армении

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Рубрики: Происшествия
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