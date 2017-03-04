Бундесвер будет в Балтии «столько, сколько понадобится»: заявления глав МИД и МО Германии

Голос Америки. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг раскритиковал Россию за наращивание сил на границах со странами Балтии, назвав эти действия «нерациональными», и заявив, что Германия будет держать свои войска в регионе «столько, сколько понадобится».

Министр посетил расположение немецких военнослужащих в городе Рукла в Литве. Подразделение численностью в 400 человек -часть боевой группы из 1000 военнослужащих, в которую, кроме Германии, входят американские подразделения в Польше, британские в Эстонии и канадские в Латвии.

НАТО расширяет свое присутствие в регионе до уровня, невиданного со времен «холодной войны». Это стало ответом на аннексию Крыма Россией и вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины. Однако, по мнению американских властей, все усилия НАТО меркнут по сравнению с наращиванием российских сил.

«Военный потенциал, который Российская Федерация перебросила к границе, на мой взгляд, совершенно нерационален, поскольку со стороны этих стран не исходит абсолютно никакой угрозы», – сказал Габриэль журналистам.

Он уточнил, что немецкие войска останутся на базе в Литве «столько, сколько потребуется». Россия, в свою очередь, заявила, что наблюдает размещение немецких войск вдоль своих границ впервые со времен Второй мировой войны и считает переброску военнослужащих и военной техники НАТО в страны Балтии серьезной угрозой.

Собственные действия Москва неизменно объясняет либо «прямым ответом на действия НАТО», либо частью масштабной программы модернизации вооруженных сил.

Надежная защита

Министр обороны Германии​, выступая на военно-воздушной базе Эмари в Эстонии заявила, что Германия намерена обеспечивать безопасность всего региона.

Немецкие военно-воздушные подразделения находятся в Эстонии с 2005 года. В 2014 в эту страну были переброшены дополнительные подразделения, которые должны патрулировать воздушное пространство над странами Балтии.

«Эстония и наши друзья из Литвы, Латвии и Польши могут на нас положиться, – сказала фон дер Ляйен. – Мы в Германии знаем, что значит находиться на восточной границе и иметь надежную защиту альянса».

И фон дер Ляйен, и Габриэль затронули тему активизации российской дезинформационной кампании, которая приобрела особую актуальность после появления ложных сообщений об изнасиловании гражданки Литвы немецкими военнослужащими. По утверждениям официальных представителей НАТО, эта информация исходила из России.

«Никто не ждет, что здесь начнется реальное военное противостояние, но в Литве, Латвии и Эстонии предпринимаются попытки масштабных кампаний по распространению дезинформации», – сказал Зигмар Габриэль.

По словам фон дер Ляйен, Германия и Европа наблюдают «признаки попыток дестабилизации», очень схожих с российским вмешательством в американские президентские выборы, о котором сообщили американские разведслужбы.

Россия категорически отрицает, что вела кампанию, призванную повлиять на исход выборов в США, и называет абсурдными обвинения в попытках вмешаться в европейские выборы в этом году.

Как утверждают в Москве, эти обвинения вызваны стремлением подстегнуть антироссийские настроения, и используются западными политиками для отвлечения внимания избирателей от внутренних проблем.