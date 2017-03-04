Бако Саакян и Давид Тоноян обсудили вопросы сотрудничества между МЧС Армении и Арцаха

3 марта Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Давида Тонояна и директора спасательной службы министерства Мушега Казаряна.

Вначале глава государства поздравил Давида Тонояна с назначением на ответственную должность, пожелав ему успехов в работе.

На встрече, в которой принял участие директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР Комитас Карапетян, был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего углубления и расширения связей между соответствующими ведомствами двух армянских республик.

Пресс-служба Президента Армении