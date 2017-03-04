Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:04 | Март 4 2017

Бако Саакян и Давид Тоноян обсудили вопросы сотрудничества между МЧС Армении и Арцаха

Бако Саакян и Давид Тоноян обсудили вопросы сотрудничества между МЧС Армении и Арцаха

3 марта Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Давида Тонояна и директора спасательной службы министерства Мушега Казаряна.

Вначале глава государства поздравил Давида Тонояна с назначением на ответственную должность, пожелав ему успехов в работе.

На встрече, в которой принял участие директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям при правительстве НКР Комитас Карапетян, был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего углубления и расширения связей между соответствующими ведомствами двух армянских республик.

Пресс-служба Президента Армении

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Официальные
Теги: , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда