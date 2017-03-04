Эрдоган и Алиев пытаются «поднять на ноги» Исламский мир по Карабахскому вопросу

Турция и Азербайджан придают Карабахскому конфликту религиозный контекст

Ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск остается напряженной. Азербайджан стреляет из артиллерийских установок, применяет управляемые противотанковые ракеты. Это предвоенная ситуация – без преувеличения.

Первая реакция прозвучала из соседнего Ирана. Официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми, комментируя обострение ситуации в зоне карабахского конфликта, призвал Армению и Азербайджан «проявлять сдержанность». «Тегеран призывает своих северных соседей к сдержанности, призывает стороны приложить усилия для решения существующих разногласий мирным путем, посредством диалога»,- отметил Касеми, добавив, что Иран готов при сотрудничестве с армянской и азербайджанской сторонами содействовать установлению стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе.

Президент Серж Саргсян на днях в рамках рабочего визита в Бельгию на встрече с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом констатировал: «Апрельская война и продолжающиеся после нее регулярные обстрелы с применением тяжелой артиллерии и военной техники, фиксируют, что отныне этот конфликт «активен», и сегодня более чем когда-либо необходимо, чтобы все международное сообщество объединилось вокруг цивилизованного решения, содействуя предпринимаемым Минской группой ОБСЕ усилиям в направлении мирного урегулирования конфликта».

Это был четкий месседж, адресованный международному сообществу – с целью отрезвить Азербайджан. Сегодня и в самом деле очень многое зависит от того, как отреагирует международная общественность на очередную провокацию Алиева, цель которой – проверить бдительность международного сообщества.

Вряд ли обострение ситуации в зоне Карабахского конфликта и даже весь Южный Кавказ находятся в первой десятке и даже в первой двадцатке повестки дня новой администрации одной из стран-членов Минской Группы – США. Наверное, единственный формат, в рамках которого у США и России не было явных противоречий это Минская Группа. После президентских выборов в США официальный Вашингтон проявляет определенную пассивность в данном вопросе. Москва, которая в последние годы не скрывает, что удерживает «руль» урегулирования в своих руках, продолжает «управлять», хотя из Баку уже озвучивалось недовольство московскими переговорами.

В создавшейся ситуации официальный Баку пытается при поддержке Анкары «поднять на ноги» страны Исламского сотрудничества. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал членов Организации экономического сотрудничества проявить решимость в вопросе Карабахского урегулирования. За несколько дней до заявления Эрдогана главный советник президента Турции Ялчын Топчу заявил: «Армяно-азербайджанский конфликт должен находиться в повестке дня всего исламского мира – каждого из 1 млрд. 700 миллионов мусульман, и Нагорно-Карабахский конфликт – проблема, касающаяся не только Азербайджана. Это также актуальный вопрос для Эр-Рияда, Каира, Косово и многих других столиц».

А перед этим МИД Турции выступило с заявлением об обострении на линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана 24-25 февраля, обвинив в создавшейся ситуации Армению.

Попытка придать Карабахскому конфликту религиозный контекст довольно опасная тенденция, и можно предположить, что Баку и Анкара в этом направлении в ближайшее время начнут прилагать совместные усилия. Известно, что президенты Турции и Азербайджана договорились встретиться в скором времени, согласно информации азербайджанских СМИ, инициатива исходила от азербайджанской стороны. Известно также, что в ближайшие дни состоится встреча Путина с Эрдоганом. Президент Турции 9-10 марта будет в Москве, где проведет переговоры с российским коллегой. По всей вероятности, на московской встрече будет обсуждаться и Карабахский конфликт тоже.

Стартовала также подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, однако сроки пока еще не известны. Замглавы МИД России Сергей Рябков на днях заявил, что вопрос обсуждался во время первой двусторонней встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Бонне: «Речь шла, разумеется, и о проблемах в двусторонней сфере отношений, а также о предстоящих контактах на различных уровнях, включая подготовку первой личной встречи президентов. Хочу сразу сказать, что понимания относительно дат и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной», – сказал Рябков, выступая в Госдуме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по всей вероятности, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится до саммита Большой двадцатки, который планируется провести летом 2017 года.

Нельзя однозначно прогнозировать, что на встрече Трамп-Путин, которая находится на стадии подготовки, будет выражена четкая позиция по Карабахскому урегулированию. Помимо этого, данная встреча произойдет не так уж и скоро, а ситуация в зоне Карабахского конфликта продолжает обостряться.

В этой довольно сложной ситуации есть необходимость мобилизации серьезных дипломатических усилий официального Еревана: активность международной общественности может в какой-то степени сдержать Алиева в его намерении – привлечь внимание к Карабахскому конфликту путем дальнейшей эскалации.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

03.03.2017г