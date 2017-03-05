Проблема «техническая, а не политическая»: Эдуард Шармазанов – о преждевременном появлении плакатов РПА

Официальный старт предвыборной агитационной кампании будет дан только сегодня 5 марта, а на некоторых улицах Еревана на больших рекламных щитах и некоторых зданиях уже днями ранее появились плакаты с изображениями президента Сержа Саргсяна, премьер-министра Карена Карапетяна, возглавляющего общегосударственный список РПА министра обороны Вигена Саргсяна, министра юстиции Арпине Ованнисян и мэра Еревана Тарона Маргаряна.

Как отмечает Радио Азатутюн, хотя, согласно Центральной избирательной комиссии, размещение плакатов площадью, не превышающей 5 кв. м, не является нарушением Избирательного кодекса, однако по данным, представленным устанавливающей рекламные щиты ассоциацией «Нушикян», минимальная площадь установленных на дорогах щитов – 18 кв. м. Фотографии первых лиц РПА уже развешаны на щитах такой величины.

Представитель инициативы «Гражданин наблюдатель», правозащитник Артур Сакунц видит здесь «явное нарушение» закона. «ЦИК обязана немедленно потребовать снять эти плакаты. Мы также зафиксируем эти нарушения. По конкретным случаям представим требования, но, в конце концов, важно то, чтобы ЦИК не ждала наших сигналов, а сама предприняла шаги по устранению этих явных нарушений», – сказал Сакунц.

Между тем, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, заявляет, что они еще не начали агитацию. «Если есть проблема, то она, возможно, носит технический, а не политический характер», – сказал он.

Руководитель фракции АРФД Армен Рустамян, хотя и не осудил подобное поведение правящей партии еще до начала предвыборной кампании, но добавил, что в их партии мало кто страдает манией демонстрации фотографий.

Фото – Радио Азатутюн