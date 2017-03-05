Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:02 | Март 5 2017

Нейтральная Швеция возвращает всеобщую воинскую повинность перед лицом российской угрозы

Нейтральная Швеция возвращает всеобщую воинскую повинность перед лицом российской угрозы

Голос Америки. Швеция решила восстановить всеобщую воинскую повинность для мужчин и женщин в связи с сокращением числа добровольцев и растущими опасениями по поводу напористого поведения России в Украине и странах Балтии.

«Ситуация в сфере безопасности в Европе и окрестностях Швеции ухудшилась, а призыв на добровольной основе не обеспечивает вооруженным силам достаточно подготовленных кадров, – заявило в министерство бороны Швеции. – Восстановление воинской повинности необходимо для обеспечения военной готовности».

По словам представителя минобороны Маринетт Ню Радебу, в июле на службу будут призваны 4000 мужчин и женщин, а сама служба начнется в январе 2018 года. Их отберут из около 13 000 человек 1999 года рождения.

Радебу заявила британской телекомпании ВВС, что на этот шаг Швецию подтолкнули «изменения в сфере безопасности в нашем регионе». Швеция не является членом НАТО.

«В число причин входят незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году, конфликт в Украине и повысившаяся военная активность в нашем регионе», – сказала она.

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Рубрики: Военные, Международные
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