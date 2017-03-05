Эммануэль Макрон опережает соперников: опрос во Франции

Независимый кандидат Эммануэль Макрон должен победить лидера ультраправых Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции.

Об этом говорится в результатах опроса Odoxa, передает издание Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Согласно результатам, Макрон впервые получает лидерство в первом туре президентских выборов.

Экс-министр экономики может получить 27% голосов в первом туре, который состоится 23 апреля, тогда как Ле Пен может набрать 25,5%.

Как показал опрос, консервативный Франсуа Фийон может набрать лишь 19%.

Издание Le Figaro сообщает, что опубликованный 3 марта социологический опрос Odoxa свидетельствует, что Жюппе в случае участия в выборах победил бы в первом туре независимого кандидата Эммануэля Макрона и лидера “Национального фронта” Марин Ле Пен.

По данным опроса, Жюппе в первом туре готовы поддержать 26,5% избирателей, Макрона – 25%, а Ле Пен – 24%.

Ранее сообщалось, что независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон должен победить лидера ультраправых Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.