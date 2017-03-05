Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонов

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника, Барака Обаму, в прослушивании его телефонов в «башне Трампа» в Нью-Йорке до ноябрьских президентских выборов 2016 года.

Помощник Обамы заявил, что утверждения Трампа «просто-напросто ложные».

Трамп не предоставил ни источников в подтверждение своих заявлений, ни свидетельств о ведении наблюдения, однако в серии твитов в субботу сравнил предполагаемое вмешательство в его частную жизнь с политическим скандалом Уотергейт, который в конечном итоге привел к отставке экс-президента США Ричарда Никсона в 1974-м году.

«Ни один сотрудник Белого дома во время работы администрации Обамы не вмешивался в какое-либо расследование, проводимое Министерством юстиции», – сказал представитель экс-президента Кевин Льюис, подчеркнув, что данный запрет был «основополагающим принципом».

В заявлении Льюиса говорится, что ни «президент Обама, ни какой-либо другой сотрудник Белого дома никогда не отдавали приказов о ведении наблюдения за гражданами США. Любые предположения об обратном попросту ложные».

«Голос Америки» обратился к сотрудникам Белого дома с просьбой прокомментировать субботние события, однако не получили оперативного ответа. Днем в субботу ни ФБР, ни Минюст не сделали заявлений по этому поводу.

Ранее, бывший главный советник Обамы написал в «Твиттере», что у президента нет полномочий на приказ о ведении прослушки.

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности и контрразведчик Джон Шиндлер в своем сообщении в «Твиттере» предположил, что обвинения президента могут иметь отношение к закону о негласном наблюдении (FISA), который разрешает законную слежку и сбор информации, передаваемой иностранными державами и иностранными агентами.

Высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным делам Бен Кардин сообщил, что в случае, если администрация Обамы действительно вела наблюдение за происходящим в «башне Трампа», для этого должно было быть получено разрешение суда по контролю за деятельностью внешней разведки (FISA courts).

«Именно для таких случаев у нас существуют суды FISA, – сообщил Кардин телеканалу CNN в субботу. – Исполнительная ветвь власти не может самостоятельно принимать такие решения. Они должны получить согласие суда перед тем, как осуществлять подобную деятельность».

В субботу член комитета по юридическим делам сенатор-республиканец Линдси Грэм высказал мнение, что в случае подтверждения прослушки «башни Трампа» во время президентской кампании, «это будет самый масштабный политический скандал со времен Уотергейта».

«Я очень обеспокоен, – сказал Грэм на встрече в Клемсоне, штат Южная Каролина. – Меня волнует ситуация, когда наш президент утверждает, что предыдущий президент нарушал закон. Я буду еще более обеспокоен, если администрация Обамы действительно законным образом получила разрешение на наблюдение за контактами предвыборной команды Трампа с иностранными правительствами. Моя работа как сенатора США заключается в том, чтобы до конца разобраться в ситуации».

В начале недели появилась информация о том, что в декабре посол России в США Сергей Кисляк встречался в нью-йоркской «башне Трампа» с зятем избранного президента Джаредом Кушнером и с генералом Майклом Флинном, который позже был назначен советником Трампа по вопросам национальной безопасности.

Флинн был уволен с этого поста спустя всего 24 дня после вступления в должность, когда стала известна информация о том, что он ввел в заблуждение руководство страны по поводу содержания своих разговоров с Кисляком.

Информация о проводимых в «башне Трампа» встречах появилась после того, как в начале недели генеральный прокурор США Джефф Сешнс признал, что в ходе президентской кампании дважды встречался с российским послом, однако не сообщил об этом на слушаниях в Сенате по утверждению его кандидадуры на пост министра юстиции. Позже Сешнс заявил, что отстранится от расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В четверг представитель Белого дома Хоуп Хикс сообщила, что встречи, прошедшие в «башне Трампа», проводились с целью «установить канал коммуникации» между новой администрацией и российским послом. Она уточнила, что Кушнер также встретился с представителями по меньшей мере двух десятков стран.

Представители правительства США регулярно и по разным причинам проводят встречи с представителями иностранных государств, однако администрация Трампа отрицала наличие каких-либо контактов членов предвыборной команды избранного президента с российскими чиновниками.

В пятницу вебсайт Breitbart News опубликовал сообщение о предположениях консервативного радиоведущего Марка Левина о том, что Обама осуществил так называемый «тихий переворот», прибегнув к тактике «полицейского государства». Главный стратег Белого дома и советник Трампа Стивен Бэннон ранее возглавлял новостной ресурс Breitbart.

Заявления о прослушке появились на фоне растущего давления на администрацию Трампа в связи с многочисленными расследованиями ФБР и Конгресса о предполагаемых контактах членов предвыборной команды Трампа с российскими чиновниками.

Сенатор Кардин, который получил секретные материалы от уходящей администрации Обамы по поводу вмешательства России в прошедшие президентские выборы, призвал провести независимое расследование встреч генерального прокурора Джеффа Сешнса с российским послом.

Фото – Голос Америки