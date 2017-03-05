Алик Саргсян – о потасовке «на тему девушки»

Согласно сведениям в прессе, между сторонниками кандидатов-республиканцев Араика Григоряна и Алика Саргсяна, баллотирующихся по рейтинговому избирательному списку РПА в Араратском марзе, произошла потасовка. В беседе с Aravot.am, руководитель территориальной структуры РПА Арарата Алик Саргсян отметил, что не понимает, что значит выражение «столкновение между его сторонниками и сторонниками Араика Григоряна». «Это не знакомый мне заголовок, потому что я не знаю, почему так разъяснил тот человек, с которым поспорил сын моего водителя по поводу какой-то девушки, которая была его родственницей. Он пришел за ним в тот момент, когда сын моего водителя приехал за мной в офис партии, пригласил его выйти, ссора и потасовка произошла там, какое отношение имеет к этому Араик Григорян или я?» – раздосадовано сказал Алик Саргсян.

Он также добавил: «Я даже не видел, кто этот парень, да меня это и не интересует. На 100 процентов вопрос личного характера, молодые ребята, выясняли вопрос таким способом. Зачем же мне это связывать с именем Араика Григоряна или, не знаю, с кем». Он несколько раз отметил, что произошедшее не связано с выборами, в том числе и с РПА: «Эта тема касается девушки, два молодых парня поссорились, какое я имею отношение к этому?»

С другим республиканцем – Араиком Григоряном, связаться не удалось.