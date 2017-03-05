Карен Бекарян: в Брюсселе президент внес важное уточнение по Карабахскому вопросу – видео

«Мы находимся в состоянии «ни мира, ни войны». Обострение возможно в любое время, так как мы видим, что напротив нас нет надежного партнера», – заявил в пятницу во время встречи с журналистами в Пресс-клубе «Новости-Армения» председатель общественной организации «Европейская Интеграция» Карен Бекарян, отвечая на вопрос о том, могут ли последние обострения на карабахско-азербайджанской и армяно-азербайджанской границах привести к очередной эскалации.

Он считает, что такая опасность будет существовать до тех пор, пока политическое урегулирование вопроса не приведет к окончательному соглашению. А этого нельзя ожидать, так как «правящий клан Азербайджана не отступил даже ненамного от своей максималистской позиции, и не вступил в поле конструктивности».

«Если Азербайджан хочет изменить статус-кво, то возможным вариантом этого является элемент признания независимости, самоопределения Нагорного Карабаха», – сказал он, добавив, что напрасны те иллюзии Азербайджана, что посредством обострений, угроз жизням определенного числа людей, гуманитарных катастроф он сумеет получить какие-то дивиденды и с армянской стороны, и со стороны международного сообщества. «Было очень четко указано, что это не сработает, и Армения не пойдет на это», – сказал Карен Бекарян.

В этом контексте оценив брюссельский визит президента и то уточнение, что «когда наступит момент, и обострения приведут к войне, Армения, как гарант безопасности НКР, не преминет использовать весь арсенал», Карен Бекарян считает очень важным и существенным уточнением. «Это тот целостный пакет уточнений, свидетелями которого мы стали во время визита президента РА в Брюссель», – отметил выступающий, добавив, что этот посыл президента важен не только для европейских партнеров Армении, но и Азербайджана и сопредседателей.