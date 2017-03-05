Ракетные учения с приведением в боевую готовность ракет СКАД: видео МО Армении

Новости-Армения. Минобороны Армении разместило на одном из своих каналов в Youtube видео учений с приведением в боевую готовность ракетного комплекса оперативно-тактического назначения 9К72 “Эльбрус”, более известного как СКАД.

Кадры с учениями следуют с шестой минуты, сразу после репортажа о пресечении азербайджанской атаки на карабахские позиции 25 февраля. В видеоматериале отмечается, что они были сняты именно в эти дни эскалации напряженности в Карабахе.

Головная часть ракеты СКАД весит примерно тонну. Ее боеголовка может быть фугасной, ядерной или химической. Максимальная дальность стрельбы – 300 километром, минимальная – 50 километров. Круговое вероятное отклонение – 450 метров.

“Эти ракеты, которые могут сровнять с землей любой цветущий населенный пункт, находятся в прекрасном состоянии и призваны сдерживать агрессию противника”, – отмечается в репортаже.