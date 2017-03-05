Пантюркистский шабаш: заявление Совета Талышских Старейшин – о псевдонаучной конференции в Ленкорани

ТалышИнфо. Заявление Совета Талышских Старейшин в связи с проведением псевдонаучной конференции в городе Ленкорани:

“Институт истории Национальной академии наук Азербайджана совместно с Центром исследований Ататюрка Турецкой Республики 22-27 апреля проведёт IV Международную научную конференцию, посвященную так называемому “геноциду тюрко-мусульманских народов в ХХ веке”.

Совет Талышских Старейшин проведение этого пантюркистского шабаша в центральном городе Талышcкого региона – в Ленкорани, считает большой провокацией. В своё время, лозунг Ататюрка – этого абсолютного правителя Турции “одна нация – одно государство” привел к физическому уничтожению, а также насильственной ассимиляции народов этой многонациональной страны. Азербайджанская Джамахирия 1918 года и его наследница Азербайджанская Республика по отношению к народам страны проводила и проводит такую же политику этноцида и геноцида. За это время 134 русских и многочисленные армянские, удинские, лезгинские села были уничтожены, или переименованы и заселены азери-тюрками.

Проведение этой конференции с вымышленной тематикой в Ленкорани (Ланконе) является не только оскорблением для нашего талышского народа, но и актом пропаганды национальной розни и ненависти между народами региона. Следует особо отметить тот факт, что эта псевдонаучная конференция состоится на фоне продолжения этноцидиальной политики Азербайджанского государства, которая одновременно проводит политику выживания талышей из места своего компактного проживания и переселения азери-тюркской массы в Талышистан. И все, так называемые, оппозиционные силы в Азербайджанской Республике есть сторонники политики ассимиляции талышей и усиленно пропагандируют идеологию пантюркизма и выдуманного “геноцида азербайджанского народа”.

Совет Талышских Старейшин на фоне ассимиляционной политики Азербайджана против наших народов, считает проведение этой псевдонаучной конференции в Ленкорани (Ланконе) пропагандой пантюркизма на государственном уровне и решительно требует остановить это очередное провокационное деяние.”

Заявление обсуждено и принято Советом Старейшин Талыша 4 марта 2017 года