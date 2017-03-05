«Если они создатели меритократии, пусть создавали бы в свое время»: Армен Рустамян – о программе АНК-НПА

«Если они намеревались создать государство, основанное на власти достойных, то пусть создавали бы в свое время», – заявил глава парламентской фракции АРФД Армен Рустамян в беседе с нами по поводу обещания блока «АНК-НПА» создать меритократическое государство – в противоположность созданной этой властью бандократии.

По словам Армена Рустамяна, это именно АРФД держит курс на государство, основанное на власти достойных, и основа для этого уже создана: «Справедливая Армения означает именно правильную кадровую политику. Меритократия формируется именно за счет управления страной хорошо подобранными кадрами, имеющими высокие нравственные качества и опыт, и мы идем к этому. Основу для этого мы уже создали. Но они не признают, что та система, которую они заложили в 1995 году, именно она провалила к черту все процессы достижения власти достойных. Они создали систему, которая привела к авторитарной власти. А мы освобождаемся от авторитаризма. Тот авторитарный режим, который пустил корни в Армении, пустил их именно на основании этой системы. Мы хотим освободить наше общество от этого. Если решает только один человек, то я не видел в политике ангелов, тем более не видел всемогущих суперменов, которые поступают во всем правильно, являлись бы достойными, и от них исходила благодать, такого я не видел».

По поводу политического поля Армен Рустамян сказал, что только АРФД является той партией, которая действует 127 лет, а сейчас действуют партии, сформированные вокруг одной личности: «Не будет этой личности, не станет партии. Сейчас заметна очень интересная тенденция, блоки называют уже именами. Даже не осознают, что это сразу выдает то, что в этой политической силе все обусловлено личностями. Настолько уже воодушевились, что не избегают создавать блоки, называя их своими именами».