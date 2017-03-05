Эрдоган назвал арестованного журналиста Die Welt «агентом Германии», а Германию – «пособником террора»

Deutsche Welle. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 3 марта, назвал арестованного немецкого корреспондента Дениза Юджела (Deniz Yucel) “агентом Германии” и “представителем Рабочей партии Курдистана”, а власти ФРГ обвинил в содействии терроризму в Турции. “Они должны ответить перед судом за поддержку и укрывательство террористов”, – заявил Эрдоган, добавив, что Юджел месяц скрывался в германском консульстве.

Произнося речь в Стамбуле, турецкий президент также отметил, что в то время как его министрам не разрешают выступать в немецких городах, представителям “запрещенных курдских организаций” в Германии предоставляют площадки для публичных высказываний, передает государственное турецкое агентство Anadolu.

Министров лишили агитплощадки

2 и 3 марта власти трех немецких городов запретили турецким министрам выступать с агитацией в пользу президентской республики Эрдогана перед предстоящим в стране референдумом. В связи с этим МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре на ковер, а министр юстиции Турции отменил встречу со своим германским коллегой.

Берлин и Брюссель призывают освободить журналиста

Корреспондент издания Die Welt Дениз Юджел добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля и был задержан. 27 февраля суд в Стамбуле выдал ордер на его арест. По турецким законам, он может содержаться в предварительном заключении до 5 лет. Турецкие власти приписывают ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления в использовании информацией.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и правительство ФРГ заявили, что ожидают от Турции скорейшего освобождения Юджела. “Мы глубоко сожалеем и считаем решение содержать Дениза Юджела в предварительном заключении необъяснимым”, – отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, подчеркнув, что Турция “взяла на себя обязательство уважать свободу прессы” и в то же время “преследует журналистов за их профессиональную деятельность”. Решение о задержании журналиста является тем более несоразмерным, учитывая, что тот добровольно явился в правоохранительные органы, отметил Зайберт. Озабоченность арестом Юджела выразила и Еврокомиссия.

Фото – Deutsche Welle