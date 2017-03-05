«15 лет они были у власти, и политзаключенных не было, а как только они ушли – политзаключенные появились»: Ваграм Багдасарян

Согласно предвыборной программе, альянс АНК-НПА вместо клептократии людей будет оценивать исходя из их заслуг, достоинств. В программе также критикуется тот факт, что государственными ресурсами пользуется узкий круг присвоивших власть чиновников, а остальные граждане остаются в стороне от всего.

По этому поводу в беседе с нами руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян ответил: «Основы этому государству положили они. Мы, все еще очищая, продвигаемся вперед». По его словам, если они считают это клептократией, то ее основы положили они сами: «Мы идем к тому, чтобы наше государство было основано на профессионализме, а не на семейных, родственных связях, и если есть такие случаи, то их необходимо исключить. Однако это не означает, что дети должностных лиц, если они молоды, талантливы и профессиональны, то обязательно должны быть обречены».

В эти дни партии и альянсы обещают поднять пенсии и зарплаты, АНК обещает за короткое время повысить среднюю пенсию до 55 тысяч драмов, ПАВ говорит о запасах газа, о том, почему РПА до сих пор не нашла эти запасы газа и не может повысить зарплаты, Ваграм Багдасарян ответил:

«Что касается силы первого президента, то, насколько я помню, они в 90-х так и не смогли поднять пенсии с 3000 драмов, что им тогда мешало, пусть подняли бы. Мне кажется, у всех у нас одна цель – чтобы наши пенсионеры, все те, кто получает зарплату, жили благополучной жизнью, однако необходимо учитывать существующие возможности. Я удивляюсь их экономическим подсчетам, они кормят народ обещаниями, не имея для этого оснований.

Что касается запасов газа, то что им мешало найти их , если это политическая сила на протяжении долгих лет была у власти. Тогда разве не было этих запасов, они только появились? 15 лет, когда они были у власти, политзаключенных не было, как только они ушли, появились политзаключенные. Когда они были у власти, запасов газа не было, а сейчас откуда-то эти запасы появились. Я просто не могу понять, кого они хотят обмануть этим, народ? Главный имидж для любого политического деятеля и партии – это дисциплинированность и умение говорить правду. Ложь живет всего 40 дней, не хочу говорить грубые слова, а в маленькой стране – всего 20 дней. Через 20 дней все уже становится очевидным».