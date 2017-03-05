Лидия Карапетян. 3 марта в возобновившем работу доме книги «Ноян Тапан» состоялась презентация книги прозаика, поэта-переводчика, публициста Лии Аветисян «ПРО ЛЮБОВЬ, МЕНТОВ И ВРАГОВ».

Книга детективного жанра написана на русском языке. Название книги автор объясняет так: «Первое слово – любовь, я попыталась выразить следующую мысль: любовь – это не только постель, любовь – это мы, наши отношения. Вторая часть – это полицейские. Мы должны понимать, что на самом деле нуждаемся в защите полицейских».

Книга рассказывает о сыщике Армене Шаваршяне (Шварце), который, по словам автора, всю жизнь защищал родину, принимал участие в Карабахской войне. И однажды Шварц принимает решение расследовать убийство старого знакомого. В книге события развиваются довольно быстро, все время поддерживается детективная интрига.

Сразу же после презентации читателям была предоставлена возможность обсудить книгу и выразить мнение автору.