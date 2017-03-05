«Армяне удивляются, что вместо английского я изучаю армянский»: Елена Чикменева

Амалия Габоян. 5-6 лет назад в одной из сетей в группе, посвященной правописанию армянского, я заметила запись: пользователь Елена Чикменева написала на русском несколько предложений и попросила перевести их на армянский. Она стала чаще делать такие записи, поэтому я решила предложить Елене дружбу, и мы стали друзьями.

Каждый раз, когда она очередным письмом просила меня перевести что-то на армянский или же просила помочь с правописанием, я испытывала гордость за то, что в далекой Сибири живет русская женщина, которая самостоятельно учит армянский язык, изучает армянскую историю и культуру, посещает армянский центр, воскресную школу, слушает Комитаса, читает Туманяна и Севака… Однажды я спросила ее, почему она углубленно изучает армянский язык. Она рассказала, что в 14 лет у нее была подруга – армянка, и родители девочки научили ее читать и писать. Через несколько месяцев подруги были вынуждены расстаться – семья вернулась в Армению. Елене очень понравился армянский, и она продолжила изучать язык самостоятельно. Недавно я спросила ее, как ее родные, друзья и знакомые реагируют, когда узнают, что она учит армянский. Ответ Елены и фрагмент из нашей переписки я решила представить читателю, не редактируя:

«…Армяне, конечно же, удивляются, когда узнают о том, что я изучаю армянский, поскольку сейчас все учат английский. Мне армянский ближе. Этот язык для меня как красивая музыка, не знаю почему так, не могу подобрать правильные слова, чтобы объяснить… Знаешь, я посещаю армянский центр, воскресную школу и очень удивляюсь тому, что живущие в нашем городе армяне не владеют родным языком, даже буквы не знают, если честно, я не понимаю их. Месроп Маштоц создал прекрасный алфавит. Армянский народ на протяжении все своей истории даже в самые трудные моменты хранил свою письменность. Любой человек должен гордиться своим языком. Родной язык – это сокровище. Правда, армянский для меня не является родным языком, но я горжусь тем, что я умею читать и писать. Почему? Потому что армянских язык – один из древнейших в мире, армяне первыми в мире провозгласили Христианство государственной религией, для меня армянский очень красивый язык… Чем больше я узнаю об Армении, тем больше хочу узнавать. Этот чудесный язык продолжает удивлять меня…»

П.С. Каждый раз, когда Елена восхищается армянским языком и Арменией, у меня возникает лишь одно желание: чтобы наша общественность ценила наш язык, чтобы мы прекратили в социальных сетях латинскими буквами набирать армянские слова и тексты.