Глава турецко-азербайджанского союза Нидерландов будет наказан за слова «Карабах станет могилой для армян»

Федерация организаций голландских армян (FAON) распространила пресс-релиз по поводу начавшегося 6 декабря судебного процесса над председателем Турецко-азербайджанского культурного союза Гааги Ильхамом Ашкыном за его оскорбительное высказывание, что «Карабах станет могилой для армян». В релизе, в частности, заявлении говорится: «Г-н Акшын обвиняют в подстрекательстве к насилию и ненависти по отношению к армянам, поскольку во время турецкого митинга напротив Мемориального комплекса жертвам Геноцида армян он заявил о том, что «Карабах станет могилой для армян».

Этим лозунгом он спровоцировал насилие и оскорбил группу людей, так как они по происхождению армяне. Как известно, 1 июня 2014 года в городе Альмело состоялся турецкий митинг, который был организован напротив установленного на территории Армянской Апостольской церкви памятника жертвам Геноцида армян.

Армянские организации Голландии, в частности, Федерация армянских организаций Голландии (FAON) и комиссия Ай Дата Голландии представили жалобу против антиармянских заявлений, прозвучавшими в ходе митинга.

На продолжавшемся 2 часа судебном заседании присутствовало много армян и турок, а также корреспонденты голландских, армянских и турецких СМИ. Во время судебного процесса был показан видеоролик о турецком митинге, где господин Ашкын несколько раз скандирует: «Карабах будет кладбищем для армян», а толпа в несколько тысяч человек скандирует вслед за ним это выражение.

Господин Ашкын явился в суд со своим адвокатом, господином Пласманом. Он ответил на вопросы судьи и прокурора. Он заявил, что он не совершал никакого преступления, так как высказанные им слова касаются конкретного региона, где в настоящее время ситуация такая, что, возможно, начнется война, произойдет кровопролитие. Он уверен, что не совершал никакой ошибки.

На вопрос, раскаивается ли он в содеянном и хочет ли выразить сожаление, он ответил, что его точка зрения не изменилась. Прокурор подробно представил ход расследования дела и основания требований прокуратуры, потребовав наказать обвиняемого 80 часами обязательной работы и двумя неделями условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Требование прокуратуры учитывает и тот факт, что господин Ашкын не проявил к делу глубокого понимания и существует опасность рецидива преступления.

Требование Прокуратуры также учитывает тот факт, что Ашкын не проявил глубокого понимания и потому существует опасность рецидива преступления. Судебный вердикт будет вынесен 17 марта 2017 года».