Эрдоган – об отношении Германии к Турции: «Ваши методы ничем не отличаются от нацистских»

Deutsche Welle. После отказа трех немецких городов проводить мероприятия с предвыборными выступлениями турецких министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов. “Ваши методы ничем не отличаются от нацистских”, – заявил он в воскресенье, 5 марта, на предвыборном мероприятии в Стамбуле.

Между тем в ближайшие дни Германию посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 7 марта он приедет в Гамбург, сообщил в ответ на запрос AFP представитель полиции этого города. На следующий день Чавушоглу встретится с германским коллегой Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel).

За последние дни тон между Берлином и Анкарой резко обострился. Власти Кельна, Гаггенау и Фрехена отказались предоставить площадки для выступлений министра экономики Турции Нихата Зейбекчи и министра юстиции Бекира Боздага. После отмены агитационного мероприятия Зейбекчи властями Кельна ему была предложена альтернативная возможность. 5 марта министр и представитель турецкого консульства выступят с приветственным словом на концерте в Леверкузене. Концерт будет транслироваться в прямом эфире одним из турецких телеканалов.

Фото – Deutsche Welle