«Я вместо всех говорил, верните мною сказанное»: пожелание Вигена Саргсяна и шутка Манвела Григоряна – фото, видео

В воскресенье, 5 марта, в день рождения Вазгена Саргсяна, Пантеон «Ераблур» посетили председатель Союза добровольцев «Еркрапа», мэр Еревана, министр юстиции, депутаты и другие высокопоставленные лица. Позднее к ним присоединился министр обороны Виген Саргсян, который возглавляет предвыборный список РПА.

Когда журналисты попытались задать Вигену Саргсяну вопросы, генерал Манвел сразу остановил их: «Девушки, я уже примерно два часа говорил вместо всех. Теперь верните мне то, что я успел наговорить. Хочу получить обратно сказанное мною».

Виген Саргсян возложил цветы на могилу спарапета, поклонился ей. На вопросы журналистов он не ответил. Только сказал: «Сегодня, день рождения спарапета, и в этот очень красивый весенний день мы посетили «Ераблур», чтобы воздать дать уважения его памяти. И я хочу пожелать нам, чтобы начиная с сегодняшнего дня этот светлый, весенний день стал символом свободных дебатов и обменов мнениями, которые должны сопровождать предвыборную кампанию, чтобы каждый гражданин смог совершить на предстоящих парламентских выборах свой осознанный и сориентированный выбор».