Блок «Елк» начал предвыборную кампанию с автопробега в Лорийском марзе: фото, видео

Татевик Казарян. Вчера в Армении официально стартовала предвыборная кампания, приуроченная к парламентским выборам. В выборах, которые состоятся 2 апреля, примут участие 6 партий и 4 предвыборных блока. Блок «Елк» начал свою предвыборную кампанию с автопробега в Ванадзоре. Автоколонна проследовала с территории, примыкающей к предвыборному штабу партии «Просвещенная Армения», по микрорайонам Ванадзора и направилась в разные общины области.

«Так как это первый день предвыборной кампании, мы решили проинформировать всех о блоке «Елк» посредством автопробега. В каждой общине, где остановится автоколонна, мы будем представлять программу «Елк», наши идеи. Проедем по селам, большим и малым городам, где будет иметься возможность, остановимся и побеседуем с людьми», – рассказал Aravot.am председатель партии «Просвещенная Армения», член блока «Елк» Эдмон Марукян.

В прессе периодически появляется информация, что между рейтинговыми кандидатами партий и блоков возникают конфликты. Однако Марукян заверяет, что в их блоке таких проблем не возникает: «Елк» единственный блок в данный момент, который до начала предвыборной кампании не имел потерь».