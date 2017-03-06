Предвыборная кампания блока «Царукян» началась с села Паравакар в Тавуше: видео

Вчера в Армении официально стартовала избирательная кампания. Блок «Царукян» начал ее с приграничного села Паравакар в Тавушском марзе. Как сообщает в распространенном релизе секретарь фракции «Процветающей Армении» Ваге Энфиаджян, штабы блока будут действовать во всех регионах и крупных общинах страны.

Он отметил важность скорейшего решения таких актуальных проблем, как бедность, безработица, эмиграция, экономический спад, и указал, что их политическая команда располагает формулой преобразований.

Ваге Энфиаджян подчеркнул, что в предвыборной программе блока представлены все экономические обоснования и пути развития страны, при этом сославшись на то, что у них дружная команда, могучий лидер Гагик Царукян, а сила блока заключается в ее лидере, команде и доверии народа.

Подробности о ходе избирательной кампании блока «Царукян» в Тавушском марзе смотрите в видеоматериале: