Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:50 | Март 6 2017

Предвыборная кампания блока «Царукян» началась с села Паравакар в Тавуше: видео

Предвыборная кампания блока «Царукян» началась с села Паравакар в Тавуше: видео

Вчера в Армении официально стартовала избирательная кампания. Блок «Царукян» начал ее с приграничного села Паравакар в Тавушском марзе. Как сообщает в распространенном релизе секретарь фракции «Процветающей Армении» Ваге Энфиаджян, штабы блока будут действовать во всех регионах и крупных общинах страны.

Он отметил важность скорейшего решения таких актуальных проблем, как бедность, безработица, эмиграция, экономический спад, и указал, что их политическая команда располагает формулой преобразований.

Ваге Энфиаджян подчеркнул, что в предвыборной программе блока представлены все экономические обоснования и пути развития страны, при этом сославшись на то, что у них дружная команда, могучий лидер Гагик Царукян, а сила блока заключается в ее лидере, команде и доверии народа.

Подробности о ходе избирательной кампании блока «Царукян» в Тавушском марзе смотрите в видеоматериале:

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Рубрики: Политика
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