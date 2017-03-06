Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря: Синдзо Абэ

Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом передает ВВС.

По его словам, три из них пролетели около тысячи километров, прежде чем упасть в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Министерство обороны Южной Кореи, в свою очередь, заявило, что все ракеты были запущены с полигона в провинции Тончхан неподалеку от китайской границы и упали в море.

Подробностей того, какие именно ракеты были запущены, не сообщается. Южнокорейские военные также не уточняли, сколько именно ракет было запущено.

Официальный представитель министерства обороны Южной Кореи в интервью южнокорейскому телевидению сказал, что это вполне могли быть и межконтинентальные ракеты.

Последний запуск ракеты КНДР производила 12 февраля. На нем лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Пуск ракеты был объявлен успешным.

В начале января Ким Чен Ын объявил, что его военные близки к созданию баллистической ракеты дальнего радиуса действия, способной долететь до американского побережья.

В своей речи он также назвал Северную Корею “военной державой Востока, которую не одолеет даже сильнейший враг”.

ООН запрещает Пхеньяну проводить ракетные и ядерные испытания.

3 февраля новый глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан “сокрушительный ответ”.

Президент США Дональд Трамп незадолго до инаугурации говорил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, и раскритиковал Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР.

Северокорейская ракетная программа разрабатывается в строгой секретности. Судить о ней приходится в основном по данным, полученным в ходе отслеживания параметров пусков.

Фото – ВВС