«В ближайшие пять лет экономический рост составит более 5%»: Давид Локян – об экономической платформе АРФД – видео

Министр территориального управления и развития РА Давид Локян (АРФД) вчера во время презентации предвыборной программы АРФД рассказал о включенной в нее экономической платформе. Он сообщил, что борьба АРФД будет направлена на рост ВВП, увеличение доходов граждан и обеспечение внутренней солидарности: «Ни в одной стране не бывает внутренней солидарности, когда имеется серьезное неравенство в доходах».

Давид Локян подчеркнул, что главной задачей АРФД на ближайшие пять лет станет укрепление экономики: «Последние месяцы политическое руководство провозгласило направление, которое является одним из краеугольных камней в деятельности АРФД – это свободные рыночные отношения и участие государства в частном экономическом секторе. Экономические проблемы надо решать поэтапно. Проблематичной остается у нас кредитно-денежная политика. Невозможно быстро развиваться без урегулирования деятельности банковской системы. Имеется дефицит денежных средств, вследствие чего повысились кредитные ставки. В таких условиях заниматься предпринимательством невозможно. Стержнем нашей программы является использование всех средств, чтобы человек мог иметь средства для ведения хозяйства».

Давид Локян заверил, что в ближайшие пять лет экономический рост составит пять и более процентов.

Министр экологии (АРФД) Арцвик Минасян в свою очередь заявил, что программа АРФД предусматривает создание антикоррупционного органа, состоящего из представителей всех слоев общества. «Мы добьемся того, чтобы природные ресурсы и недра, как общенародная собственность, служили народу», – сказал Арцвик Минасян.