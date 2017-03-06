«Карен Карапетян поставил задачу доказать, что он сильнее Гагика Царукяна»: Никол Пашинян – видео

«Слышали новость на политическом поле?.. Есть выход, господа!», – объявил вчера во время презентации предвыборной программы блока «Елк» член правления входящей в блок партии «Гражданский договор», депутат НС РА Никол Пашинян.

Он сообщил, что сегодня, в первый день предвыборной кампании они уже встретились с гражданами: «Они требуют не обмануть их надежды. Выход есть, и это избирательный бюллетень №1».

По мнению Пашиняна, ни у одного кандидата из блока нет необходимости доказывать, что он лучше, чем кто-то из «соседней дворовой кучки».

«Мигран Погосян поставил задачу доказать, что он сильнее, чем Тарон Маргарян. Тарон Маргарян поставить задачу доказать, что он сильнее Гагика Бегларяна. Карен Карапетян поставил задачу доказать, что он сильнее, чем Гагик Царукян… Это путь к самоутверждению, который они еще долго будут проходить… А у нас задача доказать, что силен народ», – заявил Никол Пашинян.