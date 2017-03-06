Рядовой инцидент межличностного характера политизирован: глава пресс-службы Полиции Армении

Начальник Управления информации и по связям с общественностью Полиции РА Ашот Агаронян распространил сообщение по поводу очередного столкновения, произошедшего на днях в Араратском марзе между сторонниками кандидатов в депутаты по рейтинговому избирательному списку РПА.
Он отметил, что рядовые случаи межличностного характера, наподобие произошедшего в Арташате очередного инцидента между двумя молодыми людьми, всегда происходили и будут происходить. Но так как инцидент последовательно политизировался со стороны некоторых средств информации, полиция считает необходимым сообщить подробности.
«Свояченица одного из вышеупомянутых молодых людей пожаловалась ему, что некий молодой человек доставляет ей беспокойство. Стороны встретились, выяснение отношений накалилось до ссоры, и в это время один из них применил пневматический пистолет. Никто из участников инцидента травм не получил. В настоящее время они находятся в Арташатском отделении полиции. Проводятся соответствующие мероприятия. Только и всего – один из десятков рядовых случаев, которым спекулировали с какой-то целью», – подчеркнул Ашот Агаронян, призвав политические силы, партии и представителей средств массовой информации воздержаться от распространения недостоверных сведений, и понапрасну не накалять страсти, вводя общество в заблуждение.