Рядовой инцидент межличностного характера политизирован: глава пресс-службы Полиции Армении

Начальник Управления информации и по связям с общественностью Полиции РА Ашот Агаронян распространил сообщение по поводу очередного столкновения, произошедшего на днях в Араратском марзе между сторонниками кандидатов в депутаты по рейтинговому избирательному списку РПА.

Он отметил, что рядовые случаи межличностного характера, наподобие произошедшего в Арташате очередного инцидента между двумя молодыми людьми, всегда происходили и будут происходить. Но так как инцидент последовательно политизировался со стороны некоторых средств информации, полиция считает необходимым сообщить подробности.