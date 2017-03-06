За несколько месяцев в Армении можно искоренить «тень»: Хачатур Кокобелян представил предвыборную программу «Свободных демократов»

Партия «Свободные демократы» в лице ее лидеров вчера 5 марта представили предвыборную программу политической силы. Хачатур Кокобелян, возглавляющий пропорциональный список партии, выразил слова благодарности молодым людям, которые выдвинули свои кандидатуры по их спискам, доверились им и никогда не пытались избежать ответственности:

«Наша молодежь должна быть в парламенте, они могут изменить царящую там атмосферу. Мы представлены серьезной и конкурентной командой, молодежь составляет 60, женщины – 40 процентов, это команда, которая знает, как и какие проблемы необходимо решить»,- отметил господин Кокобелян.

Касаясь серьезных проблем, перед которыми стоит наша страна, Кокобелян отметил: «Нет спасителей, и мы тоже не спасители, но изменив направление развития Армении, мы можем обеспечить все то, о чем мечтает каждый из нас. Мы представляем такую экономическую программу, которая превратит Армению в конкурентную страну во всем мире, в нашем списке нет людей, которые имели бы коррупционный опыт, были бы связаны с теневой экономикой или же нарушали права человека, в нашем списке все – от молодых кандидатов до Анаит Бахшян боролись за права человека, это те люди, которые вели борьбу в сфере образования, в сфере экономики… всего за несколько месяцев мы можем в Армении искоренить «тень», а это даст возможность удвоить расходы в сфере образования, здравоохранения, обороны, построить такую страну, где можно будет обеспечить экономический рост».

По его словам, наша страна оказалась в подобной ситуации из-за отсутствия видения развития страны.

По словам господина Кокобеляна первостепенные задачи для страны, требующие безотлагательного решения – это Карабахский конфликт и отсутствие финансов и инвестиций.

«Мы представляем пакетное решение Карабахской проблемы, посредством международного признания НК возможно решение правовых проблем наших граждан… решение этих проблем следует искать в цивилизованном мире, уверяю вас, прогресс не может уступить свое место регрессу».