Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:36 | Март 6 2017

«Взаимные уступки дадут Армении открытие дорог и прекращение гибели на границе»: предвыборная кампания «Конгресс-НПА» – видео

«Взаимные уступки дадут Армении открытие дорог и прекращение гибели на границе»: предвыборная кампания «Конгресс-НПА» – видео

Сегодня в Апаранском офисе блока «Конгресс-НПА» началась предвыборная кампания. Во время встречи с активом АНК было отмечено, что лидер АНК Левон Тер-Петросян традиционно предвыборную кампанию начинал с Апарана.

Кандидаты от блока подчеркнули, что у них безупречное прошлое, и они верят в свои возможности.

Подчеркнув важность укрепления мира, секретарь АНК Арам Манукян отметил, что вариант компромиссов в Мадридских принципах поддерживается сопредседателями МГ ОБСЕ: «Взаимные уступки дадут Армении разблокирование дорог, развитие экономики, прекращение гибели на границе и отделение территорий Карабаха от Азербайджана».

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Рубрики: Политика
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