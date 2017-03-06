Источники Белого дома: президент Трамп может отказаться от планов налаживания отношений с Россией

Голос Америки. Из-за продолжающихся скандалов и новых обвинений советников Белого дома в тайных связях с Москвой, президент Трамп может отказаться от планов налаживания отношений с Россией.

По информации агентства Associated Press, администрация США не собирается в ближайшее время обсуждать с Кремлем стратегию совместной борьбы с «Исламским государством» и другие проекты, связанные с национальной безопасностью.

Во время предвыборной кампании и в первый месяц пребывания в Белом доме, Дональд Трамп неоднократно завлял, что намерен заключить «большую сделку» с Кремлем. Коррективы в эти планы внесла серия скандалов с ближайшими советниками президента, включая ушедшего в отставку генерала Майкла Флинна и генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Собственное расследование связей сотрудников предвыборного штаба Трампа с Москвой продолжает ФБР, а в Конгрессе уже заявили о том, что будут добиваться назначения независимого спецпрокурора для изучения контактов между представителями администрации США и российским правительством.

Как утверждает информационное агентство AP, последние события заставили Белый дом пересмотреть подход к внешнеполитической стратегии.В феврале представители администрации США обвинили Россию в нарушении договора 1987 года о ракетах средней и меньшей дальности.

На прошлой неделе об этом соглашении еще раз вспомнил и президент Трамп, заявивший своим советникам, что демонстративное размещение Москвой новых ракет может помешать улучшению двусторонних отношений.

Представитель Белого дома подтвердил, что такой разговор действительно состоялся, добавив, что нарушение договора делает «все более и более сложным» заключение какого-либо нового соглашения с Кремлем.

На продолжении жесткой политики в отношении Москвы, утвержденной прежней администрацией США, настаивают и ключевые члены новой «команды» президента, включая главу Пентагона Джима Мэттиса и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Во время первой же встречи с сотрудниками Совета национальной безопасности генерал Макмастер назвал Россию и Китай странами, «которые хотят изменить существующий мировой порядок».

Европейские союзники США также пытаются предостеречь Белый дом от необдуманных шагов навстречу России. По сведениям агентства Associated Press, для того, чтобы убедить Дональда Трампа, представители западных правительств предпочитают использовать в переговорах привычную для миллиардера «бизнес-лексику» и доводы о больших рисках заключения «невыгодной сделки».

Тем не менее, по утверждению еще одного высокопоставленного сотрудника администрации, окончательное решение о том, какой именно будет политика Белого дома в отношении России, пока не принято, а обсуждение этой проблемы все еще «находится в начальной стадии».

Фото – Голос Америки