«Мы ходим по краю бездны»: Грант Багратян перечислил невыполненные предвыборные обещания РПА

Кандидат в премьер-министры от партии «Свободные демократы» Грант Багратян вчера во время презентации предвыборной программы заметил, что хотя и скоро исполнится 10 лет со дня президентства Сержа Саргсяна, однако большая часть его предвыборных обещаний не выполнена.

«Бедность с 23% должна была снизиться до 11%, но по официальным данным, она с 23% поднялась до 30%, а по нашим данным – до 37%. За 10 лет страну покинули 320 тысяч человек, бюджет страны топчется на месте, обещали, что он составит 3,5-4 млрд. долларов, но наш бюджет составляет 2,4 млрд. долларов, и не очень отличается от бюджета, который был 10 лет назад», – заявил господин Багратян.

Он отметил, что внешний государственный долг РА с 1,5 млрд. достиг 5,2 млрд. долларов, а валовой долг составляет 8,5 млрд. долларов.

«Несмотря на то, что за эти 10 лет в страну поступило 12 млрд. долларов, в форме трансфертов и кредитов, ВВП страны с 11,9 млрд. долларов снизился до 10,6 млрд. долларов, то есть, это настоящий кризис. Мы идем к поражению, впереди экономический коллапс. Потребление в стране в течение 7 из 10 лет было выше, чем ВВП, то есть, мы живем в долг. Если вычесть эти долги, то жизненный уровень населения снизится вдвое, бедность достигнет 60%… после выборов в мае-июне ожидаются или новые долги, но на этот раз в долг нам даст только Россия, в обмен на политические уступки, или в июне мы должны заявить, что прекращаем обслуживание наших долгов. Когда смотришь на программу РПА, плюс к ней программу АРФД, не становится ясно, что нас ждет по их программам через месяц, или год. Мы ходим по краю бездны».