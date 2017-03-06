С Туркменистаном обсуждаются возможности сотрудничества в сфере энергетики

Обсуждаются возможности организации торговли с Туркменией в сфере энергоносителей. Для ведения переговоров с целью сотрудничества в Туркмении побывал заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Айк Арутюнян.

В ходе визита состоялась встреча с вновь назначенным министром энергетики Туркмении Ч. Пурчековым и главой государственного концерна «Туркменгаз», госминистром М. Бабаевым.

По словам Айка Арутюняна, на встрече обсуждались возможности торговли туркменскими энергоносителями, в частности, по газу и электроэнергии. Есть интерес к взаимному сотрудничеству.

Туркменская сторона заинтересовалась армянским опытом эксплуатации автотранспорта на природном газе. В ходе трехдневного визита был также обсужден ряд других форматов регионального сотрудничества.

Пресс-релиз