Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:26 | Март 6 2017

Посол США в Армении Ричард Миллс: «Я присоединяюсь к вам, чтобы опровергнуть слухи…»

Посол США в Армении Ричард Миллс: «Я присоединяюсь к вам, чтобы опровергнуть слухи…»

Сегодня члены объединенного штаба блока «Елк» Арам Саргсян, Эдмон Марукян и Ален Симонян встретились с послом США в Армении Ричардом Миллзом.

Во время встречи были обсуждены предстоящие 2 апреля парламентские выборы, в частности, вопросы, относящиеся к избирательной кампании и внутриполитической ситуации.

Члены блока выразили послу свою озабоченность по поводу выборов. В ходе встречи посол сказал:

«Важно, чтобы имела место активная борьба идей, и армянские избиратели были уверены, что с их выбором будут считаться. Я присоединяюсь к вам, опровергая слухи о том, что видеокамеры и идентификационное оборудование устанавливают с целью выяснения, кому избиратели отдадут свои голоса. Я призываю всех армянских избирателей прийти 2-го апреля на избирательные участки и проголосовать за будущее Армении».

Блок «Елк»

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Рубрики: Политика
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