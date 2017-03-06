«Пусть никто не ожидает международного признания Арцаха в условиях такой ослабленной Армении»: Степан Сафарян

Выдвинутый по списку партии «Свободные демократы» кандидат в депутаты Степан Сафарян вчера в своем выступлении в ходе презентации предвыборной программы партии заявил, что в такой ослабленной Армении нельзя ожидать международного признания Арцаха.

«Только создав сильную Армению можно будет избежать войны, даже разрешение арцахской проблемы на бумаге не сможет обеспечить для нас длительное урегулирование конфликта. Армения нуждается в безопасности и прогрессе, однако политическая сила, которая поставила страну перед угрозой войны, не эта сила, которая будет обеспечивать эту безопасность и прогресс»,- отметил господин Сафарян.

По его словам, в программе «Свободных демократов» есть много позиций, касающихся справедливого разрешения Карабахского конфликта, однако: «Пусть никто не ожидает международного признания Арцаха в условиях такой ослабленной Армении, вопрос в том, чтобы у нас была сильная страна, наши отношения с соседями должны быть урегулированы на основе защиты национальных интересов и прав, в рамках международного права, не ставя под сомнение самоопределение народа НК, не ставя деколонизацию Арцаха в зависимость от политических желаний этой страны. Все говорят о мадридских принципах, однако именно этими принципами признание НК было поставлено в зависимость от воли Азербайджана, мы настаиваем на том, что политический момент международного признания может ставиться в зависимость от политической уместности, но основы никогда не могут зависеть от желания третьих стран… наша армия должна соответствовать критериям НАТО, поскольку в мире еще нет критериев, которые были бы лучше – с точки зрения концепции безопасности, вооруженных сил еще не созданы, если мы хотим сдержать противника, то армия должна соответствовать этими критериями».

Господин Сафарян отметил, что у нас нет разных вариантов: или все необходимо оставить в том русле, в котором сейчас Армения продвигается вперед, или надо ничего не делать и уехать из Армении, или же изменить направление, в котором продвигается РА: «Необходимо принять серьезные решения, для этого нужно иметь самодостаточную власть, решение наших проблем – внутри нас, суверенитет должен быть восстановлен на основе свободных и справедливых выборов. Нашему гражданину необходимо вернуть свободу и право».